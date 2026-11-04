نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال" صورة لقبعة حمراء تحمل كلمة "فيتو"، مع توالي نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أظهرت، بحسب تقديرات وكالة "أسوشيتد برس"، استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ.



وكان ترامب قد قال، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" قبل إغلاق صناديق الاقتراع، إنه مستعد لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تشريعات يدفع بها الديمقراطيون إذا اقتضى الأمر.



وتمنح أغلبية مجلس الشيوخ الديمقراطيين قدرة على عرقلة تعيينات يرشحها ترامب، بينها تعيينات قضائية، خلال العامين الأخيرين من ولايته.



وفي مجلس النواب، ظل مصير الأغلبية معلقا مع استمرار فرز الأصوات.



ويمنح الدستور الأمريكي الرئيس حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها الكونجرس. وإذا استخدم الرئيس الفيتو، يستطيع الكونجرس تجاوز اعتراضه بموافقة ثلثي الأعضاء المصوتين في كل من مجلسي النواب والشيوخ، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.



ويختلف أثر الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بين التشريعات والتعيينات. ففي حين يستطيع ترامب الاعتراض على مشاريع القوانين التي تصل إلى مكتبه، يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ على تعيينات عدة، بينها ترشيحات القضاة الفيدراليين.