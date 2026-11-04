استطلاع لـ (أسوشيتد برس»: تكلفة المعيشة والفساد الخكومي من القضايا الملحة للناخبين الساخطين على ترامب

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين مراراً على التظاهر بأنه يخوض هذه الانتخابات بنفسه، رغم أنه ليس مرشحاً فيها بطبيعة الحال، بيد أن ثمة معطيات تؤكد أن التجديد النصفي يوم الثلاثاء سيمثل، قبل كل شيء، استفتاءً على أدائه خلال العامين الماضيين.

وتشير الشواهد التاريخية واستطلاعات الرأي وأرقام التصويت المبكر إلى احتمال مواجهة الحزب الجمهوري ليلة صعبة، رغم أن الخريطة الانتخابية، فضلاً عن التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية، قد تحد من المكاسب التي يحققها الديمقراطيون.

ويتطلع الناخبون إلى التغيير، بحسب استطلاع رأي الناخبين الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس، حيث عبر نحو ثلاثة أرباع المشاركين عن شعورهم بـ "الغضب" أو "عدم الرضا" عن المسار الذي تسلكه البلاد حالياً.

ويلقي أغلبهم باللوم على إدارة ترامب بشأن ارتفاع التكاليف، إذ يرى نحو 6 من كل 10 ناخبين أن القفزة في الأسعار تعود "لسياسات ترامب" بدرجة أكبر من كونها ناجمة عن "عوامل خارجة عن سيطرته".