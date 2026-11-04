أوباما بعد تقدم الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس: الأمريكيون يريدون سياسة تجمعهم لا تفرقهم

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس حملت رسالة واضحة من الناخبين الأمريكيين، مفادها أنهم يريدون سياسة تجمعهم بدلا من تقسيمهم، وقادة يقدمون حلولا ملموسة للتحديات التي يواجهونها.



وأضاف أوباما، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النتائج الانتخابية تحققت بفضل مرشحين متميزين تقدموا لخوض السباقات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مناطق كانت فرص الفوز فيها تبدو ضئيلة.



وأوضح أن هؤلاء المرشحين ينتمون إلى خلفيات متنوعة ويتبنون توجهات سياسية مختلفة، لكنهم اجتمعوا حول قيم مشتركة، والإيمان بالخدمة العامة، والالتزام بإعطاء الأولوية لمصالح سكان دوائرهم وولاياتهم.



وأشاد أوباما بآلاف المسئولين عن الانتخابات والمتطوعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين ساهموا في ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وأدوا إحدى أهم وظائف النظام الديمقراطي الأمريكي.



وفي رسالة بشأن المرحلة المقبلة، أشار أوباما إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يزال أمامها عامان في السلطة، مؤكدا ضرورة استغلال الصلاحيات المتاحة لإحداث التغيير ومنع مزيد من الضرر.



وقال: "رغم أن هذه الإدارة لا يزال أمامها عامان في السلطة، فإن مهمتنا الآن هي أن نشمر عن سواعدنا، ونجري تغييرات حيثما نملك القدرة على ذلك، ونمنع وقوع مزيد من الضرر، ونضع الأسس للمستقبل".



وتأتي تصريحات أوباما في أعقاب مكاسب حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، التي أعادت رسم موازين القوى السياسية في واشنطن، وفتحت الباب أمام مواجهة جديدة بين إدارة ترامب والكونجرس خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.