التنمية المحلية تبدأ تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم لتيسير حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات الحكومية

منال عوض: اختيار مراكز الفيوم وأبشواي وسنورس مرحلة أولى.. والتوسع في التجربة تدريجيا بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق مبادرة لتأهيل 3 مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم، كمرحلة أولى من خطة الوزارة لتطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية، بما يضمن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، ودون معوقات، مع الحفاظ على استقلاليتهم وكرامتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مبادئ الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.

وقالت عوض في بيان لها، إن المبادرة تستهدف تطوير منظومة الخدمات المحلية والارتقاء بكفاءة المراكز التكنولوجية، مع مراعاة احتياجات جميع فئات المجتمع، مؤكدة أن تحسين مستوى الخدمة الحكومية لا يقتصر على سرعة إنجاز المعاملات وتحديث وسائل تقديمها، وإنما يمتد إلى ضمان قدرة كل مواطن على الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها دون تمييز أو عوائق.

وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريرا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن تفاصيل المبادرة وأعمال التأهيل المستهدفة بالمراكز التكنولوجية الثلاثة في مدن الفيوم وأبشواي وسنورس، والتي وقع الاختيار عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة، تمهيدا للاستفادة من التجربة والتوسع في تطبيقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات تباعا.

وأوضح التقرير، أن أعمال التأهيل تستهدف تهيئة المراكز التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير انتقالهم داخل مقار تقديم الخدمة، من خلال تحسين مسارات الحركة ومناطق استقبال المواطنين، وتوفير التجهيزات والتيسيرات اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى منافذ الخدمة، وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة للإتاحة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تستهدف إزالة العوائق التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الانتقال بين مناطق تقديم الخدمة، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة واستقلالية، ويقلل المشقة التي قد يتحملونها، ويعزز حقهم في التعامل المباشر مع الجهات الحكومية والحصول على الخدمات في بيئة مناسبة ولائقة.

وتتضمن المبادرة أيضا تهيئة مناطق استقبال المواطنين وتيسير التعامل داخل المراكز التكنولوجية، بما يراعي اختلاف احتياجات المترددين عليها، ويعزز قدرة العاملين على تقديم الخدمات بصورة ملائمة، ويجعل إجراءات الحصول على الخدمات المحلية أكثر سهولة ووضوحا وإتاحة لمختلف فئات المجتمع.

وشددت منال عوض على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة ومحافظة الفيوم والأجهزة التنفيذية المعنية، لمتابعة تنفيذ أعمال التأهيل والتأكد من تطبيق معايير الإتاحة وفقا للاشتراطات المعتمدة، مع الاهتمام بجودة التجهيزات وكفاءة استخدامها، بما يضمن تحقيق الأهداف الفعلية للمبادرة وعدم اقتصارها على تنفيذ أعمال أو تجهيزات شكلية، وإنما إحداث تحسن ملموس في تجربة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأضافت أن اختيار 3 مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم يمثل بداية لتطبيق توجه أوسع يستهدف تعميم التجربة تدريجيا على المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وفقا لخطة الوزارة والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية وتحويل مبادئ الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها عند التعامل مع الوحدات المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير المراكز التكنولوجية يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية، مشيرة إلى استهداف الوزارة توفير خدمة حكومية لائقة ومتاحة للجميع، لا تقتصر على تحسين البنية التحتية وتسريع الإجراءات، بل تمتد إلى مراعاة احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، وتوفير الظروف التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات باستقلالية وكرامة، بما يدعم دمجهم الكامل في المجتمع ويعزز مشاركتهم في الحياة اليومية.