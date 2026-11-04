الخارجية الصينية: مستعدون لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، استعداد بكين لمواصلة العمل مع واشنطن لدعم تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز التواصل ومعالجة الخلافات بصورة مناسبة وتوسيع مجالات التعاون، وبناء علاقة استراتيجية مستقرة قائمة على الاحترام والمساواة.



وحسبما نقلت وكالة أنباء الصين «شينخوا»، أوضحت نينغ، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي شأن داخلي يخص الولايات المتحدة، مشددة على تطلع الصين إلى بناء علاقة استراتيجية وبنّاءة ومستقرة مع واشنطن، تقوم على الاحترام والإنصاف والمساواة.



وسبق أن أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة رسمية إلى الصين في مايو الماضي، ووفقًا لرويترز أظهرت المحادثات التي استمرت يومين بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، أن التهدئة التجارية التي توصل إليها البلدان أواخر العام الماضي لم تنه الخلافات العميقة بينهما، رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في إطار حربها التجارية مع بكين.



وبالنسبة إلى الصين، فقد أتاحت التهدئة مساحة للتعامل مع تحدياتها الاقتصادية الداخلية، ومواصلة تطوير قدراتها التكنولوجية في ظل المنافسة الممتدة مع الولايات المتحدة. ووصف شي جين بينغ الإطار الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين البلدين بأنه «استقرار استراتيجي بنّاء».



ورغم اصطحاب ترامب عددًا من كبار المسئولين التنفيذيين الأمريكيين إلى القمة، لم تسفر الزيارة عن اتفاقات واسعة النطاق، كما لم تحصل واشنطن على تعهد صيني معلن بالمساعدة في إنهاء الحرب في إيران، التي ألقت تداعياتها بظلالها على الأسواق العالمية وأثرت على شعبية الرئيس الأمريكي.



وأكد مسئول بالبيت الأبيض أن ترامب استثمر علاقته الإيجابية مع الرئيس الصيني لتحقيق مكاسب للشعب الأمريكي، مشيرًا إلى اتفاقات تتعلق ببيع طائرات من شركة بوينج وتوسيع الصادرات الزراعية الأمريكية.



ووصف متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن المحادثات بأنها صريحة ومتعمقة وبنّاءة واستراتيجية، موضحًا أنها تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين.