الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن نجران بعد إطلاق إنذار

أعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، زوال الخطر من مدينة نجران، وذلك بعدما أطلق إنذارًا من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، للتحذير من خطر.

ونشر الدفاع المدني السعودي عبر صفحته بمنصة «إكس»، بيانًا أعلن فيه زوال الخطر عن المدينة، وذلك بعدما أطلق إنذارًا من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من الخطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي إلى اتباع تعليماته وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة نجران، قبل أن يعلن بعده بدقائق زوال الخطر عنها.

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية، موضحًا أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من التصدي للصاروخ والمسيّرة وتدميرهما.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت، الأحد، عملية عسكرية استهدفت مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في تنفيذ هجماتهم وتعزيز قدراتهم العسكرية.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات وتبادل الهجمات بين السعودية وجماعة الحوثيين، إذ أعلن الحوثيون، الاثنين، استهداف مطار الدمام بطائرتين مسيّرتين، وطائرة عسكرية في مطار جازان، دون صدور تأكيد سعودي بشأن وقوع الهجومين.