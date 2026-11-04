ترامب يحمّل قناة فوكس نيوز مسئولية خسارة الجمهوريين بالانتخابات

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناة "فوكس نيوز" مسؤولية خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، متهما إياها بإتاحة ظهور مستمر للحزب الديمقراطي في برامجها، وذلك مع استمرار إعلان النتائج.

وفي تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، انتقد ترامب استضافة القناة رئيس بلدية نيويورك الأسبق بيل دي بلاسيو، واصفا إياه بأنه "أسوأ رئيس بلدية في تاريخ المدينة".

وقال ترامب: "(دي بلاسيو) غادر المدينة مكللا بالعار، والأضرار التي ألحقها بها لا يمكن حصرها، والآن يخبرنا كيف ينبغي إدارة أمريكا".

وأردف قائلا: "فوكس نيوز مسؤولة عن هذه الخسارة، لأنها تتيح باستمرار وبانتظام ظهور المعارضة الديمقراطية، ومن هم أسوأ منها، على شاشتها".

ويستخدم ترامب كلمة "دوموكرات" بدلا من "ديموكرات" في تصريحاته للتقليل من شأن الحزب الديمقراطي.

** انتخابات التجديد النصفي

وتوجه الناخبون الأمريكيون، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكام 36 ولاية وشاغلي مناصب محلية أخرى، إلى جانب انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، و35 عضوا من أصل 100 بمجلس الشيوخ.

وبموجب النظام الانتخابي الأمريكي، تُطرح جميع مقاعد مجلس النواب للانتخاب كل عامين، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية مرة، وفي انتخابات التجديد النصفي مرة أخرى.

أما مجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو يُنتخبون لولاية مدتها 6 سنوات، فيُجدد نحو ثلث مقاعده كل عامين.

وقبل اقتراع الثلاثاء، كان الجمهوريون يمتلكون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 45 للديمقراطيين، فيما كان مستقلان يشغلان المقعدين المتبقيين، ويتحالفان مع الديمقراطيين.

وفي مجلس النواب، كان الجمهوريون يمتلكون قبل الاقتراع 218 مقعدا، والديمقراطيون 214، والمستقلون مقعدا واحدا، فيما كان مقعدان شاغرين.