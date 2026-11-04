نبيل فهمي يبحث مع وزير الإعلام الصومالي سبل دعم القدرات الإعلامية

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عبد الفتاح قاسم محمود، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالصومال، على هامش أعمال الدورة العادية (56) لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والصومال في المجالات الإعلامية والثقافية، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة.

وبحث اللقاء احتياجات وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وأولويات تطوير أدائها، وإمكانية تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإعداد خطة لتطوير قدراتها الإعلامية والرقمية، تتضمن برامج لتدريب الكوادر وتأهيلها وتحديث أدوات إنتاج المحتوى والاتصال الحكومي.

وأكد الأمين العام أهمية تحديد الأولويات ووضع برامج عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الدعم المقدم.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للتعاون القائم بين الوزارة وبعثة الجامعة العربية في مقديشو، مؤكداً حرص الجامعة على مساندة الصومال في بناء مؤسساته الوطنية وتأهيل كوادره، بما يعزز قدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن بعثة الجامعة في مقديشو ستسلم وزارة الصحة الصومالية، في نهاية هذا الأسبوع، شحنة من المساعدات الطبية التي أقر مجلس وزراء الصحة العرب إرسالها استجابةً لاحتياجات الشعب الصومالي في المجال الصحي.