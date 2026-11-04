مصرع طبيب شاب يعمل بمستشفى الأحرار أسفل عجلات قطار في الزقازيق

خيم الحزن على العاملين بمستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، عقب مصرع الدكتور كريم الغمري، نائب الأوعية الدموية بالمستشفى، عن عمر ناهز 28 عاما، إثر سقوطه أسفل عجلات أحد القطارات بمحطة الزقازيق، أثناء محاولته استقلال القطار عقب انتهاء عمله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتهاء الطبيب الشاب من عمله بالمستشفى، وتوجهه إلى محطة الزقازيق لاستقلال القطار، إلا أن قدمه انزلقت أثناء صعوده، ليسقط أسفل عجلات القطار ويلقى مصرعه في الحال.

ونعت الدكتورة الشيماء حاتم فرحان، مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي، وزملائه، الفقيد، مقدمين خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته.

ودعت إدارة المستشفى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.