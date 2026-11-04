كيف علق ترامب على هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونجرس؟

لم تسر انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي على النحو الذي كان يأمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومع فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وانتزاعهم السيطرة على غرفتي الكونجرس خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب الرئاسية، نستعرض أبرز ردود فعل الرئيس الأمريكي على نتائج الانتخابات.

- الحرب مع إيران وأسعار الوقود

أقر ترامب بأن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود أسهما في هزيمة الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن ارتفاع أسعار البنزين أضر بالحزب الجمهوري، وإن الناخبين "لم يعجبهم" اضطرارهم إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الوقود، وأظهر استطلاع رئيسي للناخبين أن الاقتصاد كان القضية الأهم بالنسبة إليهم.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال ترامب إنه مستعد لقبول نتائج الانتخابات، لكنه وصف مشاركة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران بأنها "قرار حكيم للغاية".

- "لم أكن على بطاقة الاقتراع"

كرر ترامب، في منشورات على منصته تروث سوشيال ومقابلات إعلامية، أن الجمهوريين كانوا سيفوزون لو كان اسمه مدرجاً على بطاقات الاقتراع.

وقال لصحيفة نيويورك تايمز: "لم أكن مرشحاً في هذه الانتخابات، ولأنني لم أكن مرشحاً، لم نتمكن من حشد أعداد كافية من الناخبين للتصويت".

- "الديمقراطيون أدوا عملاً جيداً"

وأقر الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن الديمقراطيين "أدوا عملاً جيداً"، مضيفاً أنه فوجئ "قليلاً" بالنتائج، رغم تنظيم الجمهوريين "تجمعات انتخابية حاشدة".

وأبدى ترامب أيضاً استعداده للعمل مع الديمقراطيين، الذين من شأن سيطرتهم على الكونجرس أن تعرقل تنفيذ خططه السياسية.

وقال إن هناك "أموراً كثيرة جداً" يمكن العمل عليها مع الديمقراطيين، لكنه أكد لصحيفة وول ستريت جورنال أنه سيستخدم "سلطة النقض الرئاسي (الفيتو)" إذا اقتضت الحاجة.