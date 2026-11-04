إيلون ماسك يعلق ساخرا على نتائج الانتخابات النصفية: أشعة الليزر الفضائية لم تنجح هذه المرة

سخر الملياردير إيلون ماسك، من هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم الحزب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية الخاصة بي للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة».

وأنفق ماسك أموالا طائلة على السياسة الأمريكية خلال انتخابات التجديد النصفي الحالية، لدرجة أن تبرعاته - وفقا لحسابات صحيفة الجارديان - تكفي لتمويل ست عمليات إطلاق صواريخ لشركة «سبيس إكس» أو شراء آلاف سيارات «تسلا سايبر تراك».

وضخ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ما لا يقل عن 445.77 مليون دولار في لجان العمل السياسي والجماعات الموالية للحزب الجمهوري منذ العام الماضي، وحتى الانتخابات الحالية، وذلك وفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية الصادرة في 29 أكتوبر.

وجعلت هذه المساهمات إيلون ماسك الداعم المالي الأبرز للحزب الجمهوري، وأكبر متبرع سياسي في دورة انتخابية واحدة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بحسب تقرير صحيفة «الجارديان».

وسجل الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مكاسب غير مسبوقة منذ عقود، باستعادة السيطرة على مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) وانتزاع مقاعد من الجمهوريين في ولايات ظلت معاقل تقليدية لهم، فيما شهدت سباقات حكام الولايات تحولًا تاريخيًا بانتخاب 3 حكام من أصول إفريقية يتولون مناصبهم في الوقت نفسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأعاد الديمقراطيون رسم خريطة التوازنات السياسية في واشنطن، بعد فوزهم بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، في تحول يمنحهم قدرة على تعطيل أجندة الرئيس دونالد ترامب التشريعية، وممارسة رقابة أوسع على إدارته خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وبحسب «رويترز»، جاءت هذه النتائج في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وأداء الإدارة الأمريكية، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران، التي شكلت عوامل مؤثرة في توجهات التصويت.