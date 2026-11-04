شهدت انتخابات حكام الولايات الأمريكية عددا من السوابق التاريخية تمثلت في وصول أول امرأة من السكان الأصليين لمنصب حاكم في أي ولاية أمريكية، وانتخاب أول حاكمان من أصل إفريقي لولايتي ويسكونسن وفلوريدا.

وفازت الديمقراطية ديب هالاند، بانتخابات حاكم ولاية نيو مكسيكو، متغلبة على الجمهوري جريجوري هال.

وتنتمي هالاند التي تولت سابقا منصبا وزاريا في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إلى قبيلة لاجونا بويبلو للسكان الأصليين، وستصبح أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب حاكمة في أي ولاية أمريكية.

أما هال، فهو عمدة سابق لإحدى أكبر مدن نيو مكسيكو، وشغل المنصب لثلاث ولايات انتخابية.

وتنتمي الحاكمة المنتهية ولايتها ميشيل لوجان جريشام إلى الحزب الديمقراطي، ولا يحق لها الترشح مجدداً بسبب القيود على عدد الولايات.

كما فاز الديمقراطي ديفيد كراولي بسباق منصب حاكم ولاية ويسكونسن، ليصبح بذلك أول حاكم من أصل إفريقي في تاريخ الولاية.

وتفوق كراولي على منافسه الجمهوري توم تيفاني، عضو مجلس النواب الأمريكي، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وحظي كراولي بدعم الحاكم المنتهية ولايته توني إيفرز، وتمكن من التغلب على منافس ينتمي للتيار التقدمي في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي جرت في أغسطس الماضي.

وسبق لكراولي أن عمل في الهيئة التشريعية، ويشغل منصب المسئول المنتخب الأعلى في مقاطعة ميلووكي منذ عام 2020.

ويُمثل فوزه المرة الأولى في تاريخ ولاية ويسكونسن - الممتد لـ 178 عاما- التي يتولى فيها ديمقراطي منصب الحاكم لأكثر من ثماني سنوات متتالية.

كما فاز النائب الجمهوري بايرون دونالدز بمنصب حاكم ولاية فلوريدا، متغلبا على منافسه الديمقراطي ديفيد جولي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ومن المقرر أن يصبح دونالدز أول حاكم من أصول إفريقية في تاريخ فلوريدا، خلفا للحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، الذي لم يتمكن من الترشح لولاية ثالثة متتالية بسبب القيود الدستورية على عدد الولايات.

وفي جورجيا، صنعت الديمقراطية، كيشا لانس بوتومز، التاريخ لتصبح أول امرأة من أصول أفريقية (سمراء البشرة) تحكم الولاية، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

ويكتسب فوز بوتومز أهمية خاصة في ولاية جنوبية، إذ كان جميع حكام جورجيا الـ83 السابقين من الرجال البيض.

وبذلك، ستكون ولايتان في أقصى الجنوب الأمريكي، جورجيا وفلوريدا، تحت قيادة حاكمين من للمرة الأولى، في تطور يعكس تغيرا في طبيعة التمثيل السياسي في منطقة ارتبط تاريخها بصراعات طويلة حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.

وفي مينيسوتا، تحمل الانتخابات سابقة تاريخية أخرى، إذ ستشهد الولاية للمرة الأولى وصول امرأة إلى منصب الحاكم، بغض النظر عن نتيجة السباق بين الجمهورية، ليزا ديموث، الرئيسة السابقة لمجلس نواب الولاية، والسيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار.

أما في تينيسي، فتتجه الولاية أيضا إلى انتخاب أول امرأة حاكمة في تاريخها، في سباق تتنافس فيه السيناتور الجمهورية، مارشا بلاكبيرن، مع الديمقراطية ،جيري جرين.