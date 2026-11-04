رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي: أولويتنا تشريعات الرعاية الصحية وخفض تكلفة المعيشة

حدد رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بيت أجيلار عن ولاية كاليفورنيا، اليوم، ملامح التشريعات التي يعتزم الديمقراطيون العمل عليها العام المقبل، بعد تسلمهم السيطرة على المجلس.

وقال أجيلار في بيان: "لن نكتفي بالتراجع عن السياسات الجمهورية التي تلحق الضرر بالأسر، بل سنقر أيضاً مشاريع قوانين لخفض تكاليف الإسكان والرعاية الصحية والوقود والمواد الغذائية والخدمات"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية.

وأضاف: "سنعمل على توسيع نطاق الحصول على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة، واستعادة التمويل المخصص لبرنامج ميديكيد والمساعدات الغذائية. كما سنحاسب إدارة دونالد ترمب على ممارسات الفساد التي تزيد الأعباء المعيشية على الأسر العاملة".