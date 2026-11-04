نائب إسرائيلي: يجب إزاحة نتنياهو بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) جلعاد كاريف، الأربعاء، إلى إزاحة بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء "بسرعة"، عقب فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات الكونجرس النصفية.

والأربعاء، أظهرت نتائج أولية لانتخابات الكونغرس الأمريكي تقدما للديمقراطيين أمام الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وتأتي دعوة كاريف - النائب عن حزب "الديمقراطيين" المعارض - قبيل إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، التي لم تمنح أيا من التكتلات في إسرائيل أغلبية لتشكيل حكومة.

وقال بتدوينة على فيسبوك: "يظهر التسونامي الأزرق في الولايات المتحدة بوضوح لا لبس فيه أن استمرار حكم نتنياهو، ومواصلة سياسة الضم التي ينتهجها (وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل) سموتريتش، سيؤديان إلى إلحاق ضرر جسيم بالمصالح الوجودية لإسرائيل".

ويقصد كاريف بـ"التسونامي الأزرق" المكاسب الانتخابية للحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي يُرمز إليه باللون الأزرق.

وأضاف: "هناك تيار رئيسي في السياسة الأمريكية، يحظى بدعم الحزبين، يمكن العمل معه للحفاظ على العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة".

واستدرك: "لكن هذا لن يتحقق في ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها نتنياهو وسموتريتش، ولا في ظل حكومة وحدة صورية يمليان هما سياساتها".

وشدد عضو الكنيست على أنه "يجب إزاحة نتنياهو من منصب رئيس الوزراء، وبسرعة".

وفي منشور آخر على منصة "إكس"، قال: "لقد دمر نتنياهو العلاقات مع الحزب الديمقراطي (الأمريكي) ومع نصف الحزب الجمهوري، ولا ينبغي له أن يستمر في قيادة دولة إسرائيل".

وأضاف: "أي شخص يواصل الحديث هذا الصباح عن الوحدة مع نتنياهو، فإنه لا يفهم نتائج الانتخابات في إسرائيل، ولا يفهم نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات كاريف وسط مشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا في انتخابات 27 أكتوبر، مقابل 48 لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، دون بلوغ أي من المعسكرات الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، البالغة 61 مقعدا من أصل 120.

ومن بين السيناريوهات المطروحة تشكيل حكومة وحدة تجمع نتنياهو وأطرافا من المعارضة، وهو خيار يرفضه كاريف.

أما سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، حليف نتنياهو، فيدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وتوسيع الاستيطان فيها.

وفي فبراير الماضي أعلن سموتريتش أن من أهدافه في الحكومة المقبلة إلغاء اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين وفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، في خطوات تستهدف إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطين.