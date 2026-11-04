قاليباف: الشعب الأمريكي قال لا للحرب ونحن ندعم رسالته

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إن "الشعب الأمريكي قال لا للحرب" في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي أجريت أمس الثلاثاء، مؤكدا أن طهران تدعم هذه الرسالة.

جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، علّق فيها على تقدم مرشحي الحزب الديمقراطي أمام نظرائهم من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وفق نتائج غير رسمية.

وقال قاليباف: "إذا تجاهلت الحكومة الأمريكية إرادة شعبها من أجل خدمة مراكز القوى الدولية والمبتزين، فسوف تدرك أن رفض إيران للحرب سيأتي مصحوبا بكابوس".

وأضاف: "هل يتعلق الأمر بمسألة ضمير أم بالتكلفة؟ الشعب الأمريكي قال لا للحرب، ونحن ندعم هذه الرسالة".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، استنادا إلى نتائج أولية غير رسمية، بأن الديمقراطيين انتزعوا الأغلبية في مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) خلال انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا عدوانا على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.