ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن التوقعات تشير إلى سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، ما يمثل صفعة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الشبكة أن الديمقراطيين حققوا في انتخابات التجديد النصفي أداءً فاق التوقعات في مناطق كان قد فاز فيها ترامب بسهولة قبل عامين.

وتتوقع الشبكة الإخبارية أن ينتزع الديمقراطيون السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ في انتصار تاريخي ساحق، موضحة أن الديمقراطيين استغلوا تدني شعبية ترامب -وهو مستوى غير مسبوق- لتحقيق فوز كبير يمنحهم سلطة وازنة لتقييد تحركاته خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.

وصرح ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه سيقبل بنتائج الليلة، وهو ما يضع حدا -في الوقت الراهن على الأقل- للتساؤلات حول ما إذا كان سيعترض على النتائج.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب إنه لا يعتبر خسائر الحزب الجمهوري "ضربة موجهة إليه شخصيا".

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى انتصارات ديمقراطية بارزة حيث من المتوقع أن يفوز جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس شيوخ ولاية تكساس، وهو مقعد ظل بعيدا عن متناول الديمقراطيين طوال 38 عاما، كما سيحقق آدم هاميلتون فوزا في ولاية كانساس ذات التوجه الجمهوري الراسخ، وستحل آني أندروز محل السيناتور دارلين جراهام في ولاية كارولاينا الجنوبية والتي تم تعيينها عضوا مؤقتا في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي خلفا لشقيقها الراحل السيناتور ليندسي جراهام.