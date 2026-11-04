مانشستر يونايتد يُكثف خططه للتخلص من لاعبيه في يناير

يُكثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من خططه للتخلص من عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، حيث أصبحت عمليات البيع ركيزة أساسية ومهمة للغاية ضمن استراتيجيته للتعاقدات.

ويسعى النادي الإنجليزي للنشاط في الميركاتو المقبل عبر إبرام صفقات جديدة، إلا أنه بحاجة ماسة في الوقت ذاته إلى تقليص حجم القائمة.

وعانى مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة من صعوبة التسويق والتخلص من العناصر غير المرغوب فيها، غير أن التركيز بات منصباً الآن وبقوة على توفير الموارد المالية من داخل الفريق، في إطار تقييم أفضل السبل لإعادة هيكلة التشكيل.

وأصبحت الحاجة لجمع الأموال أكثر إلحاحاً في ظل تزايد صعوبة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ورغم نجاح الفريق في تحقيق فوز ريمونتادا أمام روما مساء الثلاثاء، إلا أنه ما يزال أمامه طريق طويل لتعديل مسار الموسم بشكل كامل.

ومع غياب الانتعاشة المالية التي يوفرها التواجد في البطولة القارية الكبرى، باتت مبيعات اللاعبين تلعب دوراً حاسماً في تمويل طموحات النادي، حيث تهدف الإدارة للنشاط في فترتي الانتقالات لعام 2027، وتأتي صفقتا المهاجم والظهير الأيسر على رأس الأولويات في شهر يناير المقبل.

وسيتجه التركيز بعدها نحو التعاقد مع مدافع قلب دفاع على أعلى مستوى في الصيف المقبل، وإن كان حجم هذه الصفقات سيعتمد جزئياً على قيمة الأموال التي سيتمكن النادي من تحصيلها من عمليات الرحيل.

وتقوم الإدارة العليا في مانشستر يونايتد بتقييم التشكيلة الحالية وتحديد الأسماء التي يمكن أن تدر عائداً مالياً جيداً، خاصة أولئك الذين يعانون لفرض أنفسهم أو لم يعودوا ركيزة أساسية في خطط الفريق.

ويأتي الدولي الأرجنتيني ليسانسدرو مارتينيز ضمن الأسماء المطروحة للبيع، حيث يدرس النادي إمكانية الاستفادة المالية من رحيله، بعدما التقت حالة المدافع بالتوتر، إلى جانب تقييم النادي لجودة وجو التشكيل والقيمة المالية للاعبين المُستهدف رحيلهم.

وهناك اعتراف داخل أروقة يونايتد بأنه لا يمكن الاستمرار في زيادة فاتورة الأجور والإنفاق الضخم دون تحقيق تقدم ملموس في ملف الراحلين. وتتبلور خطط التعاقدات لعام 2027 حالياً، لكن إيجاد المشترين للاعبين الذين تراجعوا في ترتيب الخيارات سيكون الشرط الفاصل لإنجاح هذه الخطط.