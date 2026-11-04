رون ديسانتيس: الجمهوريون قد لا يتمكنون من استعادة الكونجرس حتى 2032

توقع حاكم فلوريدا الجمهوري المنتهية ولايته رون ديسانتيس أن يحصل الديمقراطيون على نحو 55 مقعداً في مجلس الشيوخ، أو 56 إذا انتزعوا مقعد مسيسيبي، وأكثر من 250 مقعداً في مجلس النواب.

وأضاف أنه بالنظر إلى خريطة المقاعد المطروحة للتنافس في مجلس الشيوخ، وإلى هذا الفارق الكبير في مجلس النواب، فمن المستبعد جداً أن يتمكن الجمهوريون من استعادة السيطرة على الكونجرس في انتخابات 2028، مضيفاً أنه قد لا تتاح لهم فرصة للسيطرة على مجلس الشيوخ قبل عام 2032.

وكان ديسانتيس يشير هنا إلى أن المقاعد المفتوحة في انتخابات 2028 و2030 قد لا تكون تنافسية بالنسبة للجمهوريين، وستتضمن مقاعد في مناطق ديمقراطية آمنة، ما يعني أن فرصهم في انتزاعها ستكون ضئيلة، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية.

وسيحتفظ الديمقراطيون بالمقاعد الجمهورية في مجلس الشيوخ، التي انتزعوها في انتخابات الثلاثاء، لمدة 6 سنوات.

يشار إلى أن ديسانتيس كان مرشحاً للرئاسة في 2024، وفشل في الحصول على ترشيح الحزب، وبدأت أسهمه في الصعود مرة أخرى مؤخراً مع زيادة التكهنات بشأن المرشحين الجمهوريين لانتخابات 2028.