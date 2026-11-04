أمين عام الجامعة العربية يؤكد أهمية تكثيف الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية

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أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تكثيف الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، بجهد متناسق ومتواصل، خاصة في ظل ما يتعرض الشعب الفلسطيني البطل من انتهاكات إسرائيلية جسيمة وغير إنسانية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال الدورة العادية السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء.

وقال إن أعمال الدورة تنعقد في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة وغير مسبوقة، وما يصاحبها من تداعيات جيوسياسية وأمنية واقتصادية ومعيشية؛ تمس أمن الشعوب والدول والاستقرار.

وأشار إلى دور الإعلام كعنصر مؤثر لتشكيل الوعي والهوية، قائلًا إن تطوير العمل الإعلامي والعربي ورفع كفاءته وإمكاناته أمر بالغ الأهمية والضرورة، لمواجهة التحديات المعاصرة المتعددة.

وأعرب عن تطلعه للارتقاء بمسيرة الإعلام وفق رؤية متكاملة، لافتًا إلى ضرورة إبرام شراكة أوسع مع الإعلام العربي، في ظل دوره المحوري في متابعة القضايا السياسية العربية، وتقديم صورة كاملة عن العالم العربي.