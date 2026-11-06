شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من المدن والبلدات والمخيمات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عشرات المواطنين، بينهم أسرى محررون وسيدات، إلى جانب احتجاز عدد من الشبان والأطفال.



وحسبما نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فايق صنوبر، عقب مداهمة منزله في قرية يتما بمحافظة نابلس.



كما اقتحمت البلدة القديمة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، إلى جانب اقتحام بلدات حوارة وبيتا جنوب المدينة، وبيت فوريك شرقها، وقرية الباذان شمال شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية باعتقال 18 مواطنًا من المحافظة خلال حملات المداهمة، بينهم سيدتان.



وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، هم حمزة عمران، ومصطفى بلال عمران، وأحمد عبد الله عمران، عقب مداهمة مقهى في بلدة عزون شرق المدينة.



وفي محافظة رام الله والبيرة، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من الشبان والأطفال في قرية المغير شمال شرق المدينة، بالتزامن مع اقتحامها بعدة دوريات، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات، كما اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب المحافظة.



ووفقًا لمصادر محلية ونادي الأسير، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين، واحتجزت عشرات المواطنين، وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل منزل في حي البيادر، بعد تحويله إلى مركز للتحقيق.

وفي محافظة الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة، تخللها تفتيش منازل المواطنين واعتقال 16 شخصًا، بينهم سيدات.



كما اقتحمت مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.



وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق المدينة، وداهمت منازل في المنطقة.