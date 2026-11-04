يرافقه وزراء الخارجية والدفاع والمالية والصناعة ورئيس الاستخبارات العامة، بعد نحو شهر من مباحثات بالرياض تناولت إعادة الإعمار

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، الرياض، على رأس وفد رفيع المستوى، في سادس زيارة له إلى السعودية منذ توليه منصبه في يناير 2025.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الوفد يضم "وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع والمالية والصناعة ورئيس الاستخبارات العامة"، دون تقديم تفاصيل عن برنامج الزيارة أو مدتها.

وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة أجراها الشرع إلى الرياض في 6 أكتوبر الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحث معه العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة.

وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية آنذاك، إن المباحثات استعرضت "الخطط الاستراتيجية والمراحل القادمة المتعلقة بملف إعادة إعمار سوريا، وبناء البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة".

ووجّه الشرع خلال تلك الزيارة دعوة رسمية إلى ولي العهد السعودي لزيارة سوريا.

وأمس، بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري باسل عبد الحنان، مع السفير السعودي لدى دمشق غازي بن رافع العنزي، مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الصناعي.

وتتضمن المذكرة المقترحة تطوير المدن والمناطق الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتبادل الخبرات في التمويل الصناعي ودعم المشاريع، وفق "سانا".

وسبق للشرع أن زار مدينة جدة السعودية في 21 أبريل الماضي، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، في مباحثات تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري ومشاريع الربط الإقليمي، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وخلال العام 2025، أجرى الشرع 3 زيارات إلى السعودية، بدأها في 2 فبراير بلقاء ولي العهد في الرياض، ثم عاد في مايو، قبل زيارة ثالثة في أكتوبر.

وشهدت زيارة مايو لقاء في الرياض، يوم 14 من الشهر، جمع الشرع ومحمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول اللقاء مستقبل الأوضاع في سوريا وأهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وأعرب الشرع خلاله عن تقديره لقرار ترامب رفع العقوبات عن بلاده.

وفي 28 أكتوبر 2025 وصل الشرع إلى الرياض للمشاركة في النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ضمن زيارة عمل شملت لقاءات مع مسئولين وممثلين عن شركات ومؤسسات اقتصادية.