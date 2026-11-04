فازت المرشحة الديمقراطية، ديب هالاند، على منافسها الجمهوري ورجل الأعمال الأمريكي، جريج هال، لتصبح هالاند أول امرأة من السكان الأصليين تتولى حكم ولاية أمريكية، عقب فوزها في انتخابات ولاية نيو مكسيكو.

وجاء فوزها في نيو مكسيكو، حيث يشكل السكان الأصليون نحو 12% من إجمالي سكان الولاية، في وقت يعزز فيه السكان الأصليون تأثيرهم الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولمع اسم هالاند في السياسة الأمريكية في 2018، عندما انتخبت لعضوية الكونجرس، وجاء ذلك بالتزامن مع وصول مجموعة من النواب التقدميين الجدد.

وتولت هالاند منصب مسئولة إدارية في قبيلة سان فيليبي بويبلو، وأصبحت أول امرأة تنتخب لعضوية مجلس إدارة شركة لاجونا للتنمية، قبل أن تتولى مسئولية ملف أصوات السكان الأصليين في ولاية نيو مكسيكو، خلال حملة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الانتخابية في 2012.

وبعد ترشحها لمنصب نائب حاكم الولاية عام 2014 في انتخابات انتهت بفوز الجمهوريين، أصبحت هالاند أول امرأة من السكان الأصليين تنتخب لقيادة أحد الأحزاب السياسية (الحزب الديمقراطى) على مستوى الولايات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه في أعقاب انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 2020، وقع اختياره على هالاند لتصبح أول وزيرة داخلية أمريكية من السكان الأصليين.

وفي هذه الانتخابات، خاض 358 مرشحا من السكان الأصليين، وهو رقم قياسي، سباقات انتخابية في الولايات المتحدة، من بينهم عضوة الكونجرس السابقة عن ولاية ألاسكا، ماري بيلتولا، ونائبة حاكم ولاية مينيسوتا، بيجي فلاناجان، اللتان تنافستا على الفوز بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، لتصبح إحداهما أول امرأة من السكان الأصليين تتولى المنصب.

وعلى الرغم من المكاسب السياسية الكبرى التي حققها السكان الأصليون في السنوات الأخيرة، فإن الطريق للحصول على حقوقهم السياسية لم يكن ممهدا، إذ لم يسمح للسكان الأصليين بممارسة حق التصويت في الولايات المتحدة إلا منذ ستينيات القرن الماضي.

ومنح حق التصويت للسكان الأصليين في ولاية نيو مكسيكو في 1948، بعدما رفع ميجيل تروخيو، أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وأحد أفراد قبيلة إيسليتا بويبلو، دعوى قضائية ضد الولاية.

وفي 2023، أصبحت نيو مكسيكو الولاية الأمريكية الأولى والوحيدة التي تطبق القانون المحدث لحقوق تصويت السكان الأصليين، مما منح القبائل دورا مؤثرا في تحديد مواقع مراكز الاقتراع وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.