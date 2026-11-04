علق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والتي سجل الحزب الديمقراطي فيها مكاسب غير مسبوقة منذ عقود.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الأربعاء: «بالأمس، صوّت المجتمع الأمريكي ضد سياسات لا تُؤدي إلا إلى الفقر، ضد الكراهية، ضد التمييز الجنسي، ضد إنكار تغير المناخ، وضد امتيازات النخب».

وقال إن الموجة اليمينية المتطرفة تتهاوى عالميًا، مستشهدًا بنتائج الانتخابات البرازيلية، وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وسجل الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مكاسب غير مسبوقة منذ عقود، باستعادة السيطرة على مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) وانتزاع مقاعد من الجمهوريين في ولايات ظلت معاقل تقليدية لهم، فيما شهدت سباقات حكام الولايات تحولاً تاريخياً بانتخاب 3 حكام من أصول إفريقية يتولون مناصبهم في الوقت نفسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأعاد الديمقراطيون رسم خريطة التوازنات السياسية في واشنطن، بعد فوزهم بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، في تحول يمنحهم قدرة على تعطيل أجندة الرئيس دونالد ترامب التشريعية، وممارسة رقابة أوسع على إدارته خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وبحسب «رويترز»، جاءت هذه النتائج في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وأداء الإدارة الأمريكية، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران، التي شكلت عوامل مؤثرة في توجهات التصويت.