أرسنال يلجأ إلى ناسا وجوجل وآبل لمواجهة شبح الإصابات

يتجه نادي أرسنال الإنجليزي إلى الاستعانة بالتكنولوجيا والأبحاث العلمية للحد من أزمة الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، بعدما استعان بخبرات وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وشركتي جوجل وآبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي تسعى للاستفادة من أبحاث ناسا المتعلقة بتأثير الجاذبية المنخفضة على جسم الإنسان، لتطوير برامج تأهيل المصابين، خاصة أصحاب إصابات الرباط الصليبي، من خلال تحديد الأحمال البدنية المناسبة لكل مرحلة من مراحل التعافي، إلى جانب دراسة إمكانية استخدام تدريبات تساعد اللاعبين على استعادة قدراتهم الحركية تدريجيًا.

كما يستفيد أرسنال من خبرات جوجل في تحليل البيانات ورصد المؤشرات التي قد تنذر بزيادة مخاطر الإصابات، بينما يستعين بتقنيات آبل القابلة للارتداء، وعلى رأسها الساعات الذكية، لمتابعة معدل ضربات القلب وشدة التدريبات والاستجابة البدنية للاعبين.

وتأتي هذه الخطوات في ظل استمرار معاناة الفريق من الإصابات، وكان آخرها تعرض بوكايو ساكا لإصابة في عضلة الفخذ خلال مواجهة بايرن ميونخ، والتي تشير التوقعات إلى غيابه بسببها لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وشهدت صفوف أرسنال خلال المواسم الماضية إصابات مؤثرة، من بينها إصابة يوريان تيمبر وجابرييل جيسوس بقطع في الرباط الصليبي، ما أثر على خيارات الفريق الفنية في فترات مهمة من المنافسات.

وأشار تقرير «ديلي ميل» إلى تسجيل أرسنال 95 إصابة منذ بداية موسم 2024-2025 وحتى ديسمبر 2025، ليأتي في المركز الثاني بين أندية الدوري الإنجليزي من حيث عدد الإصابات، خلف برايتون الذي سجل 97 إصابة.

ورغم هذه التحركات العلمية والتكنولوجية، لا يزال مدى نجاح هذه الحلول في تقليل الإصابات غير محسوم، خاصة أن أسباب الإصابات متعددة ولا تخضع جميعها لسيطرة النادي.