الديمقراطي تروي جاكسون يطيح بالجمهورية سوزان كولينز ويفوز بمقعد ولاية مين في مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز الديمقراطي، تروي جاكسون، بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية مين الأمريكية، متفوقا على، سوزان كولينز، السيناتور الجمهورية التي طال عهدها في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان ذلك السباق الانتخابي من أكثر السباقات إثارة للاهتمام في دورة التجديد النصفي الجارية، حيث شرع جاكسون في حملته الانتخابية التي استمرت 101 يوما، في مواجهة كولينز، السيناتور الجمهورية التي سعت إلى الفوز بولاية سادسة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبدأ جاكسون حملته الانتخابية في أعقاب انسحاب المرشح الديمقراطي السابق، جراهام بلاتنر، بعدما لاحقته مزاعم بشأن اعتداءات جنسية، نفى صحتها فيما بعد، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك، حكيم جيفريز، المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين.

ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.