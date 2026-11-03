الرئيس الأمريكي: أفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الكثير من الأرواح

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "الإيرانيين يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، وهناك فرصة جيدة جدًا لتحقيق ذلك".

ونقلت وسائل إعلام غربية، في وقت مبكر من صباح اليوم، عن الرئيس الأمريكي، قوله: "أُفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الكثير من الأرواح إذا كان ذلك ممكنًا"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "إيران ليست في موقف تفاوضي جيد واقتصادها ينهار".

وقال ترامب: "قد نضطر إلى استهداف موقع جبل الفأس في إيران، ويمكننا إنجاز ذلك خلال ساعة"، مشيرًا إلى "امتلاك إيران بعض الصواريخ والمسيرات لكن قدرتها على إنتاج المزيد منها محدودة للغاية".

كما وصف الرئيس الأمريكي، مبلغ 30 مليار دولار الذي أُنفق على العملية العسكرية ضد إيران بأنه "مبلغ زهيد".

وقال ترامب: "سمعت أحد أعضاء الكونجرس الأغبياء جدًا يقول على قناة "فوكس"، على ما أعتقد في برنامج "فوكس آند فريندز"، إننا أنفقنا 30 مليار دولار على هذه الحرب مع إيران. حسنًا، هذا مبلغ زهيد، لأننا جنينا من فنزويلا وحدها أضعاف هذا المبلغ"، على حد قوله.

وأمس الاثنين، ألمح الرئيس ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي: "إنهم (الإيرانيون) يرغبون في إبرام اتفاق، وهذا ممكن"، ولم يُفصح عن تفاصيل حول موعد أو شروط إبرام هذا الاتفاق.

وأكد ترامب أن إيران ترغب في إجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية للصراع، مشيرًا إلى أن الاتصالات والمحادثات لا تزال مستمرة، مضيفًا: "إنهم يريدون التحدث، وهم يواصلون المحادثات".

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها قدمت إلى الولايات المتحدة خطة تتضمن سبعة شروط، مع طرح خيارات لإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار البحري والقيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، إلا أن ترامب رفض الخطة.

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت الرد الأمريكي على الخطة، ونقلت عبر دولة قطر تقييماتها وملاحظاتها بشأن الرد الأمريكي إلى واشنطن.