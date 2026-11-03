إصابة 46 شخصا على الأقل في هجوم روسي استهدف منشأة طبية بمدينة خاركيف الأوكرانية

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أعلنت السلطات المحلية إصابة 46 شخصا على الأقل جراء هجوم روسي استهدف منشأة طبية بمدينة خاركيف الأوكرانية.

وقال عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، إن الانفجارات أسفرت عن تحطم في المستشفى والمباني السكنية المجاورة.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أنه سيتعين إجلاء نحو 200 مريض من المنشأة المتضررة.

ولم يتسن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل في البداية.

وكان تيريخوف حذر خلال الليل من أن روسيا تشن هجمات على المدينة باستخدام صواريخ باليستية وقنابل انزلاقية.

وتعد خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد كييف، وتقع بالقرب من الحدود الروسية وخط الجبهة.