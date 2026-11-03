لن تُعرف نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إلا بعد بضعة أيام، لكن هناك حقيقة واحدة باتت مؤكدة بالفعل فقد أصبحت هذه الدورة الانتخابية الأكثر تكلفة على الإطلاق.

ورصدت شركة "أد إمباكت" المتخصصة في تتبع الإعلانات، إجمالي إنفاق وحجوزات للإعلانات السياسية تجاوز 11.6 مليار دولار خلال الدورة الانتخابية 2025-2026، في ظل تنافس الحزبين الجمهوري والديمقراطي للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى التنافس على عشرات مناصب حكام الولايات وغيرها.

وعلى الرغم من أن الإنفاق الانتخابي شهد ارتفاعا مطردا على مر السنين، إلا أن الانتخابات الرئاسية كانت عادة تشهد إنفاقا إعلانيا أكبر مقارنة بانتخابات التجديد النصفي، لكن الدورة الحالية كسرت هذا النمط، متجاوزة إجمالي تكاليف الإعلانات في دورة 2023-2024 التي بلغت 11.2 مليار دولار - منها 3.2 مليار دولار خُصصت للسباق الرئاسي وحده، بحسب شبكة " إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

ووفقا لبيانات "أد إمباكت"، بلغ الإنفاق الإعلاني في انتخابات التجديد النصفي لدورة 2021-2022 نحو 8.97 مليار دولار على مستوى البلاد، بينما بلغ إجمالي الإنفاق في الدورة الرئاسية لعام 2020 نحو 9.02 مليار دولار.

ويأتي هذا الإنفاق القياسي في وقت تكتسب فيه الانتخابات أهمية بالغة لكلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون فرصة لانتزاع السيطرة على الكونجرس، بينما يبذل الجمهوريون قصارى جهدهم للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وبحسب "أد إمباكت"، أنفق الجمهوريون 5.18 مليار دولار، في حين أنفق الديمقراطيون 4.77 مليار دولار.

وتصدر سباق مجلس الشيوخ في ولاية تكساس قائمة السباقات الأكثر تكلفة في البلاد، حيث تجاوز الإنفاق الإعلاني فيه 563 مليون دولار. وساهم الجمهوريون بأكثر من ثلثي هذا المبلغ، في مسعى منهم للدفاع عن أكبر ولاية ذات أغلبية جمهورية (ولاية حمراء) ضد احتمالية تحولها لصالح الديمقراطيين (ولاية زرقاء).

ويُعد سباق تكساس جزءا من إجمالي 3.17 مليار دولار أُنفقت على سباقات مجلس الشيوخ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، متجاوزة بذلك الإنفاق على انتخابات مجلس النواب وانتخابات حكام الولايات.

كما بلغت تكلفة السباق الخاص لمجلس الشيوخ في ولاية أوهايو 504 ملايين دولار، بينما شهدت ولاية ميشيجان إنفاقا إعلانيا وصل إلى 350 مليون دولار.

وشهدت سباقات حكام الولايات ثاني أكبر حجم من الإنفاق في دورة الانتخابات الحالية، بعد سباقات مجلس الشيوخ.

وقد تجاوز الإنفاق في انتخابات ولاية جورجيا 303 ملايين دولار، جاء جزء كبير منها من رجل الأعمال الجمهوري الملياردير ريك جاكسون.

أما الإنفاق في دوائر مجلس النواب، فلم يصل إلى المستويات المسجلة في سباقات مجلس الشيوخ أو حكام الولايات.

وحتى الآن، تُعد الدائرة السابعة في ولاية ميشيجان الأكثر تكلفة، حيث بلغ الإنفاق على الإعلانات فيها 64 مليون دولار، في ظل مساعي الديمقراطيين لاستعادة مقعد خسروه في عام 2024.

وتأتي الدائرة الأولى في ولاية كارولاينا الشمالية -التي تشهد منافسة محتدمة- في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق، بواقع 56 مليون دولار، وفقا لبيانات مؤسسة "أد إمباكت".



