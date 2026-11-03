18 شهيدا من الطلبة والمعلمين في غزة خلال أكتوبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة استشهاد 14 طفلًا وطالبًا وأربعة معلمين خلال شهر أكتوبر الماضي، في ظل استمرار استهداف المؤسسات التعليمية وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التعليم.

وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «شهاب»، أن القطاع التعليمي لا يزال يواجه تداعيات الاستهداف المتواصل للمدارس والمؤسسات التعليمية، وما خلّفه العدوان من أضرار واسعة طالت البنية التحتية التعليمية، وأعاقت انتظام العملية التعليمية وحالت دون وصول آلاف الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار خروقات الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار، من خلال مواصلة القصف وإطلاق النار والاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد مختلف القطاعات، بما فيها التعليم.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال المؤسسات التعليمية والطلبة يواجهون آثار الحرب واستمرار الاعتداءات، وسط تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتوفير المستلزمات التعليمية، وضمان عودة آلاف الأطفال إلى حقهم في التعلم.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1600 شهيد، إضافة إلى 5784 مصابا، إلى جانب تسجيل 847 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 74,616 شهيدًا، و175,872 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.