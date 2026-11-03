 رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا يبحثان علاقات التعاون وآخر المستجدات الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا يبحثان علاقات التعاون وآخر المستجدات الإقليمية


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 8:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 8:21 ص

  جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةالقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).


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