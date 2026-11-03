صندوق رعاية المبتكرين: دولة الابتكار منظومة متكاملة تحول أفكار الشباب لمنتجات تخدم الصناعة

قال الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار وريادة الأعمال، إن صياغة مبادرة «دولة الابتكار» جسدت طلبات واحتياجات طلاب المدارس والجامعات، الشباب في المراكز البحثية.

وأضاف في تصريحات خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع بقناة «الحياة»، مساء الإثنين، أنهم يوجّهون مجموعة نداءات للاستماع للتحديات التي تواجه هذه الفئة، والمقترحات الإيجابية التي يُمكن دعمها.

ونوه إلى أن «دولة الابتكار» منظومة ابتكارية متكاملة تبدأ بالفكرة وتنظيمها، حتى تتحول إلى منتج أو خدمة أو شيء تحتاجه الصناعة ويمكن الاستثمار به.

وذكر جلسات النقاش التي أُجريت قبل «منتدى مصر 2026»، داخل الجامعات، والمراكز البحثية ومع طلاب المدارس، مضيفًا: «كانت صياغة مبادرة دولة الابتكار يجسد طلباتهم واحتياجاتهم».



وسبق أن أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أن مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف بناء منظومة وطنية لتحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، من خلال محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات.

وأوضح قنصوة أن المبادرة، التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوجه لإطلاقها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الصناعة، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم التصنيع المحلي وتنافسية الاقتصاد المصري.