قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع تتزايد مع اقتراب منخفض جوي محتمل، وتحتاج العائلات الفلسطينية بشكل عاجل إلى الخيام والشوادر والفراش والبطانيات والمستلزمات الطبية والملابس الشتوية والأحذية.

وأضاف "منصور"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن مصر تواصل تسيير قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، محملة بمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات، التي تشمل الخيام والشوادر والسلال الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الشتوية.

وتابع أن اللجنة المصرية بدأت، من خلال فرق الطوارئ المنتشرة في المحافظات الخمس بالقطاع، العمل على تجديد خيام العائلات النازحة، إلى جانب توزيع مليون رغيف خبز، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل بالشراكة مع المؤسسات الأممية لتوفير احتياجات الأسر الفلسطينية.

واستكمل أن العائلات تعيش في ظروف إنسانية قاسية، خاصة مع تكدس السكان في المناطق الغربية من القطاع، التي لا تتجاوز مساحتها نحو 35 إلى 40% من إجمالي مساحة غزة، مضيفًا أن بعض الأسر تقيم في خيام غير مجهزة، بالقرب من الخط الأصفر، بما يعرضها لمخاطر الكلاب الضالة والزواحف والقوارض.

وأكد أن التدخل المصري والتوجيهات الرئاسية بتعزيز صمود الفلسطينيين وتسريع إدخال قوافل المساعدات أسهما في الحد من هذه المشاهد المؤلمة، موجهًا مناشدة إلى دول العالم والمؤسسات الإغاثية والأممية لتوفير مزيد من المساعدات، خاصة الخيام والبطانيات والفرش والمستلزمات الطبية والملابس الشتوية.