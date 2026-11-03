لا تقتصر الانتخابات النصفية على الكونجرس فقط، بل يتشمل أيضا انتخابات محلية في الولايات، إذ تُجرى انتخابات 36 منصبا لحكام الولايات في عام ٢٠٢٦.

وفي الوقت نفسه، تُجرى انتخابات في 88 مجلسا تشريعيا في 46 ولاية، حيث يسيطر الجمهوريون على أغلبية في 57 مجلسا تشريعيا، بينما يسيطر الديمقراطيون على أغلبية في 39 مجلسا.

ولا يصل مجموع هذه الأرقام إلى مئة لأن مجلسي ولاية ألاسكا التشريعيين يُداران من قبل ائتلاف، ومجلس نواب مينيسوتا منقسم بالتساوي، بينما لدى نبراسكا مجلس تشريعي واحد، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

ويأمل الديمقراطيون أن تُعزز الرياح السياسية المواتية التي يشهدونها على المستوى الوطني حظوظ مرشحيهم على مستوى الولايات. إذا تحقق ذلك، فسيكون حظوظ الديمقراطيين في عواصم الولايات قد شهدت تحولا جذريا خلال عقد واحد.

ففي عام 2016، كان الجمهوريون يشغلون 31 منصب حاكم ولاية، ويسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ في 29 ولاية من أصل 49 ولاية ذات مجالس تشريعية ثنائية، بالإضافة إلى مجلس ولاية نبراسكا التشريعي.

وإذا صدقت توقعات خبراء الانتخابات، قد يخرج الديمقراطيون من انتخابات عام 2026 مسيطرين على أغلبية مناصب حكام الولايات وأغلبية شبه كاملة في مجالس الولايات التشريعية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الولايات تاريخيا كانت بمثابة الذراع التنفيذية للحكومة الفيدرالية، مما يمنح المرشحين فرصة لبناء سجل حافل واختبار أفكار قد تحظى بقبول على المستوى الوطني.