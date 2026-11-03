مقتل شخص وإصابة 2 جراء تصادم مروحيتين في نيبال

اصطدمت مروحيتان اليوم الثلاثاء أثناء محاولتهما الهبوط أسفل معسكر قاعدة جبل إيفرست مباشرة، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة اثنين آخرين، وفقا لما ذكره مسئولون.

وكانت المروحيتان تنقلان متسلقين كانوا قد توجهوا سيرا على الأقدام إلى معسكر قاعدة إيفرست خلال موسم تسلق الجبال الذي يشهد إقبالا كبيرا في نيبال. وكانت الثلوج الكثيفة قد غطت الطريق، قبل تحسن الأحوال الجوية الأحد، ما أتاح لآلاف المتسلقين التنقل في المنطقة.

ولا توجد طرق ممهدة في إيفرست، وتعد المروحيات الوسيلة الوحيدة لنقل المتسلقين والمرشدين إلى أسفل الجبل عند سقوطهم ضحيةً للإرهاق والبرد القارس في تلك الارتفاعات الشاهقة.

وسقطت المروحيتان في قرية فيريشي، التي تقع على ارتفاع 4200 متر.