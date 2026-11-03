الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة ومرافق البنى التحتية للموانئ الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تواصل استهداف البنى التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح قوات نظام كييف، ومنشآت الطاقة التي تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 3 نوفمبر الجاري، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة أرضية وجوية عالية الدقة وطائرات هجومية بعيدة المدى"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: "تم استهداف مرافق ومنشآت الطاقة، التي تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، في مقاطعات فينيتسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف".

وتابع البيان: "وتم استهداف البنى التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا والسفن البحرية المستخدمة لأغراض عسكرية".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.