سيحق لنحو 50 مليون شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، التصويت في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وفقا لتحليل البيانات الديموغرافية الذي أجراه مركز المعلومات والبحوث حول التعلم المدني والمشاركة (مركز أبحاث أمريكي مستقل).

ويبلغ عدد الشباب الذين بلغوا سن الاقتراع منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2024 نحو 8.5 مليون شاب وشابة. وينضم هؤلاء إلى 41 مليونا من أبناء جيل زد الذين بلغوا سن الاقتراع، والذين كانوا مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في عام 2024، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 18 و27 عاما.

ويشكل جيل زد الآن الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما. ويملك هؤلاء الناخبون الشباب القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات. وقد صوّت جيل زد بنسب أعلى من الأجيال السابقة عندما كانوا في نفس العمر، وبرزوا كقوة سياسية مؤثرة.

ويشكل الشباب الملونون حوالي 47% من إجمالي الشباب المؤهلين للتصويت في عام 2026، بمن فيهم نحو 10.8 مليون شاب لاتيني، و6.6 مليون شاب من أصل إفريقي، و2.6 مليون شاب من أعراق متعددة، و2.2 مليون شاب آسيوي.

ويضم هذا الجيل شديد التنوع شبابا ذوي هويات وخبرات مختلفة تُشكل مواقفهم السياسية ومشاركتهم.