قضاة المحكمة الدستورية في بولندا يعتزمون الاجتماع في أعقاب اضطرابات

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من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية في بولندا اليوم الثلاثاء، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المحكمة الدستورية في البلاد.

ويتمثل البند الرسمي المدرج على جدول الأعمال في إقرار ميزانية المحكمة لعام 2027.

لكن الاجتماع يحمل أبعادا سياسية بالغة الحساسية، إذ تقف المحكمة الدستورية وقضاتها في قلب صراع على السلطة بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي والرئيس المحافظ المنتمي إلى اليمين كارول نافروتسكي.

ويرفض نافروتسكي أداء اليمين الدستورية لخمسة قضاة جدد بالمحكمة الدستورية، رشحهم البرلمان بدعم من أغلبية الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

وتصاعد النزاع الجمعة، عندما ذكر إعلان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة بوجدان شفيتشكوفسكي ونائبه أُقيلا من منصبيهما.

وأشار الإعلان إلى أن القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا ستتولى منصب رئيسة المحكمة بالإنابة. وهي واحدة من القضاة المرشحين الذين يرفض الرئيس أداء اليمين الدستورية لهم.

ودعت كورفين-بيوتروفسكا الآن إلى اجتماع الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية.

وقد تنظر الجمعية أيضا في طلب تقدم به وزير العدل والمدعي العام فالديمار يوريك، يطالب فيه برفع الحصانة القضائية عن شفيتشكوفسكي تمهيدا لمحاكمته.