قالت الدكتورة سارة حمام، عضو اللجنة التوجيهية العليا لصوت المريض بوزارة الصحة، إن الذئبة الحمراء هي مرض مناعي ذاتي، يهاجم فيه الجهاز المناعي خلايا وأنسجة الجسم، خاصة خلايا القلب، والرئة، والمفاصل، والكلى والكبد.

ولفتت في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن الضرر الناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة الحيوية مثل القلب والكلى يكون دائمًا، موضحة أهمية الكشف المبكر في تقليل هذه المضاعفات باعتباره «ضرورة حتمية في جميع الأمراض».

ووصفت المناعة بأنها «حارس أمين وذكي جدا، يمشي في خلايا الجسم وأنسجته ولديه قائمة يضع بها الأشياء التي لها علاقة بالجسم أو الغريبة عنه»، مضيفة أن الإصابة بالأمراض المناعية الذاتية يعني حدوث خلل في الجهاز المناعي يدفعه لمهاجمة خلايا الجسم بدلًا من الأجسام الغريبة.

وتطرقت إلى المبادرات الرئاسية للصحة العامة والكشف المبكر، مشيرة إلى أنها تعمل في وزارة الصحة و«عارفة يعني إيه إن يبقى حد مش قادر أو مقتدر إنه يكشف على نفسه».

وأشارت إلى أن خدمات الفحص تقدم مجانًا في المراكز الحكومية، ويُقاس الضغط، والسكر التراكمي، وغيرها من الفحصوات، معلقة: «كمية فحوصات علشان تعملها في مكان برا هتتكلف كتير، الحاجات دي موجودة مجانا في مبادرات على مدار السنة، في غرفة شغالة على مدار السنة».

وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع الإصابة بمرض الذئبة الحمراء، مشيرة إلى أهمية الوعي بالمرض الذي مكّنها من فهمه والتعرف على طرق للتعايش معه رغم صدمتها في البداية من كونه مرضًا مزمنًا ليس له علاج.

وأشارت إلى أنها مُنعت من التعرض لأشعة الشمس، أو التعرض لضغوط نفسية وعصبية، ما أعاق حياتها اليومية.

واستدركت أنها «كانت محظوظة» لظهور علامات الإصابة مرة واحدة، وعدم حدوث أي ضرر دائم بالأعضاء الحيوية، قائلة: «أنا كنت من الناس القليلة المحظوظة إن أنا محافظة وبحاول أحافظ على نفسي».

واستعرضت هذه العلامات، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وتساقط الشعر، وآلام المفاصل وتيبسها، والطفح الجلدي، وغيرها.