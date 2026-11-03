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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح سعرها بين 12.5 إلى 17.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 14 إلى 22 جنيها.

وشهدت أسعار البصل الأبيض استقرار لتتراوح بين 13 إلى 23 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 8 و20 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء ما بين 10 إلى 22 جنيهًا.

وثبتت أسعار الباذنجان ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

أما أسعار الفلفل الرومي سجلت ما بين 5 إلى 11 جنيها.

وثبتت أسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 7 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 إلى 12 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

سعر برتقال ابو سرة سجل من 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدى من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.

أسعار التين البرشومي من 15 إلى 20 جنيها.

أسعار الكانتلوب من 15 إلى 21 جنيهًا.

وسجلت سعر كيلو الجوافة من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا.



