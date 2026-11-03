هل تساعد تمرينات الأوزان في الحفاظ على وزن الجسم؟

يسود اعتقاد واسع أن تمرينات الأوزان التي تؤدي إلى تكوين العضلات في الجسم لا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. ولكن أطباء في الولايات المتحدة أكدوا أن هذه النوعية من التمارين تساعد في حرق السعرات والحفاظ على الوزن بمرور الوقت.

ويقول الطبيب راسيل كامي المتخصص في الطب الرياضي في معهد جراحة العظام في إيست ميدوز بولاية نيويورك الأمريكية إن "ممارسة التمارين الرياضية باستخدام الأوزان ينشط عددا كبيراً من المجموعات العضلية بالجسم، ويمكنها إذا ما نفذت بالشكل الصحيح أن تحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية تفوق السعرات التي يتم حرقها خلال تمارين الكارديو".

وتؤكد البحوث الطبية أن العضلات تحرق كميات من السعرات أكثر من أنسجة الجسم الأخرى حتى في وضعية الراحة، وأن زيادة الحجم العضلي في الجسم يساهم في تحسين التمثيل الغذائي.

وأضاف كامي في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن التمارين باستخدام الأوزان تساعد في تحسين مستويات هرمون التيستوستيرون لدى الرجال، كما تنطوي على أهمية بالغ في زيادة كثافة العظام لدى النساء.

وأشار إلى أن تمرينات الأوزان تساعد في تقوية الجسم والقدرة على الإتزان في مراحل لاحقة من العمر، وتقلل من مخاطر السقوط أثناء الحركة.

ويرى كامي ضرورة البدء بممارسة هذه النوعية من التمارين بأوزان خفيفة مع الحركة ببطء، موضحا أن "تحريك الأوزان بسرعة أثناء ممارسة هذه التمارين يزيد مخاطر التعرض للإصابات". كما ينصح بالتركيز على التمارين البسيطة مثل القرفصاء مع رفع الأوزان وتمارين ثني الركبتين والقيام بحركة التجديف باستخدام الأوزان.