أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن طهران سلمت الولايات المتحدة ردًا «مقتدرًا وعقلانيًا»، مؤكدًا أن مسئولية منع اندلاع الحرب باتت تقع على عاتق واشنطن.

وقال قاليباف، في كلمته الافتتاحية خلال جلسة البرلمان، إن العداء الأمريكي للشعب الإيراني يعود، بحسب تعبيره، إلى تمسكه بالاستقلال ورفضه الخضوع للمطالب الخارجية، قائلًا إن صمود الإيرانيين جعل من تجربتهم نموذجًا تلهم به شعوبًا أخرى.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان، نتيجة هذا الصمود، حالة من العجز في التعامل مع إيران، مشيرًا إلى أن التهديدات والضغوط العسكرية لن تدفع طهران إلى الاستسلام، وذلك حسبما نشرته وكالة «إرنا».

وأكد قاليباف أن إيران حددت استراتيجيتها العسكرية للتعامل مع أي عدوان محتمل، محذرًا من أن أي خطأ في الحسابات الأمريكية سيقابل برد عسكري واستراتيجي «غير متوقع»، وقد يمتد إلى ما وراء القيود الجغرافية المعتادة.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية، وأنها مستعدة لمواجهة أي تصعيد، محذرًا واشنطن من أن تكرار «الخطأ الاستراتيجي» سيقود إلى مواجهة مختلفة.

وفي ختام كلمته، اعتبر قاليباف أن الحفاظ على التماسك الوطني يمثل أقوى عناصر القوة الإيرانية، وأحد أبرز العوامل المؤثرة في ردع أي هجوم محتمل.