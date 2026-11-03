وفاة خيسوس دي ميجيل مهاجم تينيريفي بعد تدهور حالته الصحية إثر اصطدام مروع

أعلن نادي تينيريفي الإسباني، اليوم الثلاثاء، وفاة مهاجمه خيسوس دي ميجيل، متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام أندورا، والتي شهدت اصطداما عنيفا مع حارس مرمى الفريق المنافس.

وقال النادي، في بيان رسمي، إن اللاعب فارق الحياة في تمام الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، معربا عن حزنه العميق إزاء هذه الخسارة المأساوية.

وأضاف تينيريفي في بيانه: «بقلوب يعتصرها الألم، وغصة في الحلق، وعدم قدرة على تصديق ما حدث، نعلن وفاة خيسوس دي ميجيل ألاميدا. لا توجد كلمات للمواساة، ولا شيء يمكنه تخفيف هذا الحزن الذي يغمرنا».

وقدم النادي تعازيه إلى أسرة اللاعب وأصدقائه وجماهير تينيريفي، مؤكدا وقوفه إلى جانبهم في هذه اللحظات العصيبة، فيما نقل عن عائلة الراحل شكرها لكل من قدم رسائل الدعم والمواساة، مع مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها خلال هذه الظروف الأليمة.

وكان دي ميجيل قد تعرض لإصابة بالغة خلال مواجهة تينيريفي وأندورا، بعدما اصطدم بقوة مع الحارس خيسوس أوونو أثناء التنافس على كرة مشتركة، ما تسبب في إيقاف المباراة نهائيا عند الدقيقة 108.

وتعرض المهاجم لتوقف في القلب والتنفس عقب الحادث، قبل أن تنجح الأطقم الطبية في إنعاشه داخل سيارة الإسعاف، ونقله إلى المستشفى، حيث ظل فاقدا للوعي، قبل أن يعلن النادي تدهور حالته العصبية، وصولا إلى وفاته صباح اليوم.