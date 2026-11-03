التحقيق في تسريب بيانات جواز سفر الرئيس الكوري الجنوبي

تحقّق كوريا الجنوبية في تسريب بيانات جواز سفر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، وأكثر من 160 مسئولا آخر عبر الإنترنت.

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، أمس الاثنين، بأن ملفا على الكمبيوتر يتضمن التفاصيل الشخصية، بما في ذلك أرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد الرئيس الكوري الجنوبي والسيدة الأولى وكبار المسئولين المرافقين للي في رحلة إلى الخارج، تم تحميله على أحد المواقع في يونيو.

وذكرت تقارير أن الملف تم تحميله على منصة "فايرس توتال" المخصصة لفحص البرمجيات الخبيثة قبل زيارة لي إلى أوروبا، وظل متاحا للوصول إليه نحو خمسة أشهر.

ولم تتضح بعد الجهة التي حملته ولا سبب ذلك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

فيما جددت الخارجية الكورية الجنوبية منذ ذلك الحين جوازات سفر جميع المتضررين بمن فيهم لي، وتم حذف البيانات من الموقع، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، بارك دو سون، اليوم.

وقال إن "وزارة الخارجية تعمل حاليا مع وكالة الشرطة الوطنية وغيرها من الوكالات لتحديد الكيفية التي تم من خلالها تسريب المعلومات".

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع الحادثة على أنها عملية تسريب بيانات وليست هجوما إلكترونيا وتقوم بفحص الحواسيب وعناوين البريد الإلكتروني التي استُخدمت في التحضير لرحلة الرئيس الكوري الجنوبي.

وقال كبير موظفي الرئاسة الكورية الجنوبية، ليم كوانج هيون، في اجتماع طارئ لبحث خرق البيانات إن عملية التسريب تعد "أمرا خطيرا لا ينبغي الاستخفاف به"، بحسب مكتب لي.

وأضاف أن الحادثة تطلبت "تحقيقا معمّقا لتحديد كيف تم التسريب وحجم المعلومات التي تم كشفها وإن كان الأمر تسبب بأي أضرار فعلية".