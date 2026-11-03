السكه الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خط السد العالي - القاهرة

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على خط "السد العالي - القاهرة" اعتبارا من يوم السبت القادم في إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المواعيد الجديدة لتلك القطارات تأتي على النحو التالي:

- تعديل ميعاد قطار ١٨٧ روسي تهوية "السد العالي - القاهرة" حيث يقوم الساعة ١٨:٤٠ مساء من محطة السد العالى بدلا من ١٧:٣٠ مساء ليصل محطة القاهرة الساعة ١٠:٥٥ صباح اليوم التالي طبقا للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قطار ٧٠٧ ركاب تحيا مصر "أسيوط / المنيا حيث يقوم الساعة ٠٥:٢٠ صباحا من محطة أسيوط بدلا من ٠٥:١٠ ليصل إلى محطة المنيا الساعة ١٠ : ٠٨ صباحا طبقا للجدول المرفق.

- تعديل مسير قطار ٧٤٩ ركاب تحيا مصر "الأقصر / نجع حمادي" طبقا للجدول المرفق.

وأكدت الهيئة حرصها على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين بما يتناسب مع إجراءات التشغيل على الشبكة وضمان راحة وسلامة الركاب.