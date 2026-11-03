وزارة العمل تبدأ برنامجا تدريبيا للشباب بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة لربطهم بسوق العمل

بدأت وزارة العمل تنفيذ أولى الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، في مجال صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار التوسع في برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدورة الأولى انطلقت بمدينة العبور بمشاركة 32 متدربا من الشباب الحاصلين على الدبلومات الصناعية، ضمن برنامج تدريبي يستمر لمدة شهر، ويجمع بين الجانبين النظري والعملي، بهدف تنمية المهارات الفنية والتطبيقية للمشاركين وتأهيلهم للعمل في تخصصات صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف.

وأضافت الوزارة أن تنفيذ الدورات يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك مع الشركة، وفي إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، التي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تتناسب مهاراتها مع متطلبات سوق العمل الفعلية، وتساعد الشباب على الحصول على فرص عمل لائقة.

وأوضحت أن التعاون مع الشركة يمثل خطوة عملية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية للشركات الصناعية في تدريب الشباب وتأهيلهم، بما يضمن حصولهم على المهارات العملية اللازمة للعمل في التخصصات المطلوبة.

وأضافت الوزارة أن خطتها للتوسع في التدريب من أجل التشغيل لا تقتصر على تقديم البرامج التدريبية، وإنما تمتد إلى بناء شراكات مع أصحاب الأعمال والمنشآت الإنتاجية، لضمان ارتباط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للوظائف والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأكدت استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وقادرة على المنافسة، مع فتح مسارات جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق العمل.