جدول منافسات البعثة المصرية اليوم بأولمبياد الشباب بداكار 2026

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تخوض البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، سبع مواجهات في ست رياضات مختلفة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وتبدأ المشاركات المصرية في الحادية عشرة صباحًا، من خلال ياسين البسيوني في تصفيات القفز الفردي بمنافسات الفروسية.

وبعدها بنصف ساعة، تخوض سندس سنبل نهائي العصا في رياضة الووشو (تشان شوان سيدات).

مواجهتان في التجديف الشاطئي والريشة الطائرة

وفي الثانية عشرة والنصف ظهرًا، يلتقي يوسف مرسي مع منافسه الصيني في الدور ربع النهائي لمنافسات فردي الرجال بالتجديف الشاطئي.

وفي التوقيت نفسه، يواجه عمر الصبان منافسه الكوري ضمن دور المجموعات لفردي الرجال بالريشة الطائرة، بينما تخوض ملايكة محمد مواجهة أمام لاعبة هونج كونج بعد ذلك بنحو ساعة، في منافسات مجموعات فردي السيدات.

عبد الملك صبحي يمثل مصر في تنس الطاولة

وفي الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا، يلتقي عبد الملك صبحي مع منافسه الياباني، ضمن منافسات دور الـ16 لفردي الرجال بتنس الطاولة.

سندس سنبل تختتم المشاركات المصرية بنهائي ثانٍ

وتختتم المشاركات المصرية في الخامسة مساءً، بظهور سندس سنبل مجددًا في نهائي القبضة الطويلة بمنافسات الووشو (تشان شوان سيدات)، لتخوض لاعبة مصر نهائيين في اليوم نفسه.