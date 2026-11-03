بريطانيا تشارك بمئات الجنود والمقاتلات في مناورات كبرى ببولندا

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مئات الجنود البريطانيين وطائرات تابعة لسلاح الجو الملكي سيشاركون في مناورة عسكرية متعددة الجنسيات كبرى في بولندا، استعدادا لاحتمال إحلال السلام في أوكرانيا.

وستقود المملكة المتحدة وفرنسا بصورة مشتركة مناورة "كواليكيا"، التي يشارك فيها 2800 عسكري من 11 دولة، وتهدف إلى ضمان استعداد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتُجرى المناورة خلال الفترة من 9 إلى 22 نوفمبر ، وستكون أول تدريب عسكري كبير تنفذه القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، وهي الذراع العسكرية لتحالف الراغبين.

وستحاكي المناورة عمليات نقل القوات والإمدادات، مثل الغذاء والوقود، وكان قد جرى الاتفاق عليها خلال قمة لتحالف الراغبين في يوليو .

وسيشارك نحو 300 جندي بريطاني في المناورة، حيث سيتدرب جنود اللواء السابع بالجيش، المعروف باسم "فئران الصحراء"، على تحركات لوجستية أساسية، بينما تنفذ طائرات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي وطائرة "فويجر" للتزود بالوقود طلعات جوية في الأجواء.

وستحاكي الطائرات كيفية طمأنة حركة الطيران التجاري بمجرد إعادة فتح المجال الجوي الأوكراني.

وقال وزير الدفاع ويس ستريتنج: "تظهر هذه المناورة أن المملكة المتحدة تكثف جهودها، جنبا إلى جنب مع فرنسا وحلفائنا، استعدادا لليوم الذي يحل فيه السلام في أوكرانيا".

وأضاف: "هذه ليست خطة افتراضية، بل قوة حقيقية مستعدة لمساعدة أوكرانيا بمجرد توقف القتال".