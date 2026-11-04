رئيسة سلوفينيا: كنت أرغب دائما في التحدث إلى الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

تحدثت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، عن لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرز الموضوعات والقضايا التي ناقشاها.

وقالت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة إكسترا نيوز: "كنت أتوق إلى هذا اللقاء منذ فترة طويلة للغاية، فقد توليت منصبي قبل 4 سنوات، وأنا الآن في السنة الخامسة من رئاستي، ولكني كنت أرغب دائما في التحدث إلى الرئيس السيسي، ولا سيما بشأن القضية الفلسطينية".

وتابعت: "أنا شخصيا وسلوفينيا نحرص دائما على الجهر بمواقفنا إزاء القضايا التي نراها عادلة، ونرى أننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ولا بد لي من الإشادة بما تقوم به مصر فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية أو بدورها وسيطا يسعى إلى التوصل لحل مناسب وممكن".

وأوضحت أن هذه المهمة تعد من أصعب المهام التي يمكن تصورها، مشيرةً، إلى أن هذا الموضوع كان محورا رئيسيا في مباحثاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سألته عن رؤيته للحل في فلسطين.

واستكملت: "للأسف لا نرى حتى الآن ضوءً في نهاية النفق، لكن ذلك لا يعني أن علينا التوقف عن مناقشة هذه القضية"، مشيرةً، إلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني.