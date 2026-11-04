 الكرملين: الاتفاق جار حول اجتماع محتمل بين بوتين وشي جين بينج وترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 9:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -
النتـائـج تصويت

الكرملين: الاتفاق جار حول اجتماع محتمل بين بوتين وشي جين بينج وترامب

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 7:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 7:55 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليا التنسيق بشأن جدول أعمال لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الصيني شي جين بينج، والأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف خلال تصريحات صحفية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد جدول أعمال للقاء محتمل بين القادة في الصين: "يجري التنسيق بشأن ذلك في الوقت الراهن".

وأوضح بيسكوف أن هذا الأمر يتم التنسيق بشأنه مع كل من الجانبين الصيني والأمريكي، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق من أكتوبر الماضي، أشار بيسكوف إلى أن عقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" سيكون مفيدًا للغاية.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أكد أن المبادرة لتنظيم الاجتماع الثلاثي، على هامش قمة "أبيك"، ترجع إلى بكين.

ومن المقرر أن تعقد قمة "أبيك" في مدينة شنتشن الصينية، يومي 18 و19 نوفمبر المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك