نائب الرئيس الأمريكي: الحرب سبب خسارتنا في انتخابات الكونجرس

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الحرب كانت السبب الرئيسي وراء خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الناخبين الذين دعموا الرئيس دونالد ترامب ونائبه في انتخابات 2024 صوتوا لصالح الديمقراطيين في انتخابات 2026.

وقال فانس، عبر منصة "إكس"، إن المشكلة الأساسية التي واجهت الجمهوريين لم تكن ضعف الإقبال على التصويت، وإنما تحول توجهات الناخبين الذين سبق أن دعموا الحزب.

وأوضح أن محللي البيانات في فريقه ركزوا خلال الانتخابات على تركيبة الناخبين، ومدى تشابهها مع انتخابات 2024، مشيراً إلى أن البيانات أظهرت مستويات مشاركة تراوحت بين المقبولة والمرتفعة، رغم استطلاعات الرأي التي توقعت فوزاً كبيراً للديمقراطيين.

وعلى جانب آخر، لن يسعى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإعادة انتخابه زعيمًا للجمهوريين في المجلس عقب فوز الديمقراطيين؛ وذلك وفقاً لشخص تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن هذه الخطط.

يدخل الديمقراطيون حقبة جديدة مستندين إلى اكتساحهم لمقاعد الكونغرس، وهم عازمون على تلبية مطالب الناخبين بالتغيير من خلال خطط لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومواجهة السنوات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وفق شبكة العربية.

وقد أفرزت نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء واقعاً سياسياً يتسم بانقسام السلطة؛ إذ أطاح الديمقراطيون بالجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق لم يكن متوقعاً حدوث تغيير فيها.